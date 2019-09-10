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ЦБ планирует введение показателя долговой нагрузки для ипотеки

17 сентября в 15:52 Банки и кредитование 0 176 Васильева Елена
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Банк России планирует использовать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика зля ипотечных кредитов. Об этом в ходе конференции Equifax Infoday рассказал замначальника управления макропруденциального анализа департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев.

Он сказал: «До конца года мы планируем вынести вопрос [на совет директоров Банка России] о введении надбавок в зависимости от ПДН для ипотеки».

Румянцев рассказал о проводящейся калибровке надбавок в зависимости от ПДН. Изучаются также данные банков, которые были получены при стресс-тестировании. Он отметил: «По ощущениям, мы должны где-то к концу года успеть с калибровкой. Но не стоит пугаться. В ипотеке все намного лучше с рисками, чем в потребах [потребительских кредитах]».

С 1 октября текущего года Центробанком вводится новый механизм ограничения рисков потребительского кредитования – показатель долговой нагрузки заемщика, который разрабатывается дополнительно к уже существующим коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.
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