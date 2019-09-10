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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке на четыре месяца
17 сентября в 17:39 Банки и кредитование 0 167 Васильева Елена
Сбербанком временно снижен с 15% до 10% первоначальный взнос для участников зарплатного проекта. Действовать программа будет с сегодняшнего дня по 20 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В сообщении сказано: «Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта».
В банке подтвердили, что взнос снижен для оформляющих ипотеку на покупку строящегося или готового жилья граждан.
С 50% до 30% на три месяца с 17 сентября по 7 декабря текущего года также снижен взнос для клиентов, оформляющих ипотечный кредит на новое и вторичное жилье в Уральском и Северо-Западном регионах.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, чьи слова цитирует пресс-служба: «Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом».
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