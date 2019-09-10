Минэкономразвития поддерживает идею об использовании интеллектуальной собственности в качестве залога для получения кредита

Использование инструментов, позволяющих использовать интеллектуальную собственность в качестве залога для получения кредита, будет востребованным как у банков, так и у высокотехнологичных предприятий. Об этом информагентству ТАСС сообщил сегодня директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артем Шадрин.



В ходе форума «Технопром», проходящего в Новосибирске, Шадрин сказал: «Мы с Корпорацией МСП рассчитываем на востребованность инструмента, предполагаем, что он будет интересен для коммерческих банков и высокотехнологичных компаний».



По его словам, правительственное постановление об использовании данного механизма уже согласовано во всех профильных ведомствах и находится в высокой стадии готовности.



Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман накануне отметил, что видит в использовании данного инструмента «большой потенциал» и рекомендовал регионам применение этого механизма.