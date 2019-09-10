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Сбербанком снижены ставки по некоторым рублевым вкладам

Сегодня в 15:36 Банки и кредитование 0 119 Васильева Елена
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Сбербанк снизил процентные ставки по целому ряду депозитных вкладов, а также запустил промо-вклады с повышенной ставкой. В среднем, как указано в материалах кредитной организации, снижение составляет 0,3-0,5 п. п.

Доходность по вкладу «Сохраняй» снизилась с 19 сентября с 3,55-5,4% до 3,1-5,09%, по вкладу «Пополняй» ставки снижены с 4,1-4,7% до 3,7-4,6%, а по вкладу «Управляй» – с 3,45-4,4% до 3-4,34%.

С 19 сентября Сбербанком был запущен новый промо-вклад «Онлайн плюс», открыть который можно до 31 октября текущего года. Максимальный уровень ставки в 5,75% доступен на срок 12 месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.

В июле Сбербанк уже снижал уровень ставок по рублевым и валютным вкладам, тогда снижение по депозитам в рублях составило ,45-0,55 п. п., а в валюте – до 0,75 п. п.
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