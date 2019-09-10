Главная > Банки и кредитование

В Банке России отмечают растущую долговую нагрузку россиян

Сегодня в 16:02 Банки и кредитование 0 106 Васильева Елена
1 Изображение

Банк России сообщает о росте долговой нагрузки российских граждан, а также рост количества займов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Об этом рассказала в ходе форума «Стратегия розничного бизнеса 2020» директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

Она сказала: «Мы видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Долгое время – в 2018, в 2017 году – долговая нагрузка была стабильной за счет того, что ставки снижались. Но теперь такой тенденции нет, и за счет увеличения задолженности быстро растет долговая нагрузка».

По словам Даниловой, существуют «тревожные тенденции» в части увеличения доли займов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Глава департамента Центробанка отметила: «Отчасти это может быть связано с тем, что банки постепенно приближают свой расчет показателя долговой нагрузки к нашей методике. Возможно, сейчас, когда мы будем получать информацию уже по нашим указаниям, - после 1 октября, возможно – мы увидим технический рост дальнейшего этого показателя. Это будет означать и то, что методика становится более приближенной к нашей, более консервативной».

С 1 октября текущего года Центробанк установит надбавки к коэффициентам риска, которые будут зависеть от полной стоимости займа и уровня ПДН.

Рост коэффициентов риска будет означать, что кредитной организации для обеспечения займов будет необходимо больше капитала, чем ранее. Этот факт сделает менее выгодным наращивание кредитования.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную рабочую неделю

Сегодня в 16:42 Рынок труда

Сбербанком снижены ставки по некоторым рублевым вкладам

Сегодня в 15:36 Банки и кредитование

Медведев: федеральный бюджет на ближайшие три года будет профицитным

Сегодня в 15:14 Экономика и бюджет

Инвесторы высказывают беспокойство из-за изменения климата

Сегодня в 13:22 Технологии
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6% Греф: нацпроекты не дадут ожидаемых результатов В 2020 году сумма маткапитала будет увеличена до 466,6 тысяч рублей Перспективы "четырехдневки": эксклюзивная статья юриста Владимира Сундакова Голикова: на финансирование детских пособий в 2020 году будет выделено 150 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      