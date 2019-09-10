В Банке России отмечают растущую долговую нагрузку россиян

Банк России сообщает о росте долговой нагрузки российских граждан, а также рост количества займов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Об этом рассказала в ходе форума «Стратегия розничного бизнеса 2020» директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.



Она сказала: «Мы видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Долгое время – в 2018, в 2017 году – долговая нагрузка была стабильной за счет того, что ставки снижались. Но теперь такой тенденции нет, и за счет увеличения задолженности быстро растет долговая нагрузка».



По словам Даниловой, существуют «тревожные тенденции» в части увеличения доли займов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Глава департамента Центробанка отметила: «Отчасти это может быть связано с тем, что банки постепенно приближают свой расчет показателя долговой нагрузки к нашей методике. Возможно, сейчас, когда мы будем получать информацию уже по нашим указаниям, - после 1 октября, возможно – мы увидим технический рост дальнейшего этого показателя. Это будет означать и то, что методика становится более приближенной к нашей, более консервативной».



С 1 октября текущего года Центробанк установит надбавки к коэффициентам риска, которые будут зависеть от полной стоимости займа и уровня ПДН.



Рост коэффициентов риска будет означать, что кредитной организации для обеспечения займов будет необходимо больше капитала, чем ранее. Этот факт сделает менее выгодным наращивание кредитования.