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НАПКА предлагает включать в госреестр лишь профессиональных коллекторов
Сегодня в 16:19 Банки и кредитование 0 110 Иван Тихонов
СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) выступает за разделение организаций по взысканию просрочки по видам деятельности и против включения абсолютно всех организаций по взыскиванию долгов в госреестр ФССП. В ассоциации считают, что в госреестр необходимо включать лишь профессиональных коллекторов; именно они должны быть наделены правом взыскивания всех типов просрочки. Остальные организации, специализирующиеся на взыскивании, должны заниматься взыскиванием только тех долгов, которые соответствуют их профилю деятельности: банки взыскивают банковские долги, МФО – микрофинансовые и т.д.
В НАПКА добавляют, что закон о коллекторской деятельности должен действовать для всех и штрафы должны быть одинаковыми для любых организаций, пишет «Ъ». Вдобавок, профучастники выступают за введение риск-ориентированного подхода в надзоре и контроле деятельности взыскателей.
«Физическому лицу все равно, кто ему звонит, реестровые или внереестровые, ему важно, чтобы его права были защищены и он не стал жертвой нарушений,— отмечает он.— Именно по этой причине надзор должен быть не на основании включения в реестр, а исходя из подтвержденных обращений или жалоб получателей услуг на ту или иную финансовую организацию», заявил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
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