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Уровень максимальной ставки по вкладам в рублях вырос до 6,75%
Сегодня в 15:27 Банки и кредитование 0 110 Васильева Елена
Уровень средней максимальной ставки по вкладам в национальной валюте в десяти крупнейших российских банках, имеющих крупнейший объем депозитных вкладов, вырос во второй декаде сентября текущего года до 6,75%. Об этом сказано в материалах Центробанка.
В первой декаде текущего месяца уровень ставки составлял, для сравнения, 6,71%, сообщает регулятор.
В число кредитных организаций, данные которых Центробанк использует для мониторинга ставок, вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
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