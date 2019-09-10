Уровень максимальной ставки по вкладам в рублях вырос до 6,75%

Уровень средней максимальной ставки по вкладам в национальной валюте в десяти крупнейших российских банках, имеющих крупнейший объем депозитных вкладов, вырос во второй декаде сентября текущего года до 6,75%. Об этом сказано в материалах Центробанка.



В первой декаде текущего месяца уровень ставки составлял, для сравнения, 6,71%, сообщает регулятор.



В число кредитных организаций, данные которых Центробанк использует для мониторинга ставок, вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.