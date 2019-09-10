|
РБК: Система быстрых платежей даст возможность совершать быстрые платежи с использованием биометрии лица
26 сентября в 17:06 Банки и кредитование 0 163 Васильева Елена
Разработанная компанией «Ростелеком» технология оплаты при помощи изображения лица будет применяться в рамках Системы быстрых платежей (СБП), ранее запущенной Банком России. Об этом сообщило сегодня издание РБК.
О разработке «Ростелекомом» данного решения сообщила ранее газета «Ведомости». Презентация прототипа будет проведена компанией совместно с банком «Русский стандарт» 9-11 октября в Сочи в рамках форума финансовых технологий Finopolis.
Для оплаты покупок с использованием новой технологии покупатель должен будет подойти к месту проведения платежа, оборудованному камерой, выбрать в качестве способа платежа биометрические данные, а затем посмотреть в камеру. Специального терминала для проведения подобных платежей не потребуется. При сумме платежа более тысячи рублей необходимо будет ввести заданный заранее пароль, который можно установить в мобильном приложении. Данное решение можно будет использовать также при выполнении операций с банковскими картами.
Источник в «Ростелекоме» рассказал изданию: «К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из ЕБС (Единая биометрическая система)».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Российские спецслужбы – главная угроза для стран ЕС и НАТО по мнению латвийцев26 сентября в 21:17 Внешняя политика
Россиянам запретят курить, зажигать свечи и жарить шашлык на балконах26 сентября в 17:56 Общество
Инвестировать в МФК смогут только квалифицированные инвесторы-физлица26 сентября в 17:50 Финансовые рынки
В Госдуму внесен проект закона о повышающем коэффициенте МРОТ26 сентября в 16:42 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Самый богатый человек Японии опасается, что Brexit может превратить Великобританию в «слабое звено Европы» Ведущие мировые экономисты прогнозируют самый низкий за десятилетие рост глобальной экономики Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка Власти планируют создать информационный ресурс для контроля доходов и расходов россиян Военкоматы будут призывать на службу граждан без регистрации