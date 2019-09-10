РБК: Система быстрых платежей даст возможность совершать быстрые платежи с использованием биометрии лица

Разработанная компанией «Ростелеком» технология оплаты при помощи изображения лица будет применяться в рамках Системы быстрых платежей (СБП), ранее запущенной Банком России. Об этом сообщило сегодня издание РБК.



О разработке «Ростелекомом» данного решения сообщила ранее газета «Ведомости». Презентация прототипа будет проведена компанией совместно с банком «Русский стандарт» 9-11 октября в Сочи в рамках форума финансовых технологий Finopolis.



Для оплаты покупок с использованием новой технологии покупатель должен будет подойти к месту проведения платежа, оборудованному камерой, выбрать в качестве способа платежа биометрические данные, а затем посмотреть в камеру. Специального терминала для проведения подобных платежей не потребуется. При сумме платежа более тысячи рублей необходимо будет ввести заданный заранее пароль, который можно установить в мобильном приложении. Данное решение можно будет использовать также при выполнении операций с банковскими картами.



Источник в «Ростелекоме» рассказал изданию: «К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из ЕБС (Единая биометрическая система)».