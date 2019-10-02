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Сбербанк запустил в мобильном приложении сервис переводов на карты Visa и Mastercard за рубеж
1 октября в 12:48 Банки и кредитование 0 190 Васильева Елена
Сбербанком запущен в мобильном приложении на платформе Android сервис переводов средств на карты Visa и Mastercard за рубеж. Об этом сказано в сообщении Сбербанка.
Перевод можно выполнить на карты любой страны платежных систем Visa и Mastercard. Исключение составляют следующие страны: США, Тайвань, Куба, Иран, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия и Япония. Переводы можно совершать в рублях, евро или долларах, сумма перевода, при этом, не может превышать 150 тысяч рублей или же эквивалент данной суммы в валюте карты списания единовременно.
Комиссия за услугу составит 1% от суммы перевода вне зависимости от валюты, уточняет пресс-служба кредитной организации.
Для перевода средств необходимо зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», в меню платежей выбрать опцию «За рубеж» – «По номеру карты», затем ввести номер банковской карты получателя, указать валюту и сумму перевода, а также имя и фамилию получателя. Перевод в некоторых случаях может идти немного дольше, однако не более трех рабочих дней.
Сервисом уже можно воспользоваться на платформе Android, а на IOS-устройствах он появится немного позднее, заявили в пресс-службе банка.
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