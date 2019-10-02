Банком ВТБ снижены ставки по рефинансированию и кредитам наличными

Банк ВТБ понизил уровень ставок по рефинансированию и кредитам наличными в среднем на 0,2 п. п. по собственной линейке продуктов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.



В сообщении уточняется: «Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 9,4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией «Заемщик», без данного условия – 10,9% годовых».



В середине текущего месяца кредитной организацией был снижен уровень ставок по ипотечным продуктам банка на 0,3 п. п., до уровня в 8,9%.