В Центробанке озвучили основные проблемы банковского сектора РФ

Попытки скрыть проблемы в самих банках и бизнесах собственников, а также недостаточный уровень риск-менеджмента и ориентация финансовых институтов на залоговое кредитование и кредитование собственников являются основными факторами, повлекшими за собой отзыв лицензий у банков. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила об этом в авторской колонке издания «Эконс».



Она отметила: «Важный фактор дестабилизации – попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так, видимо, и в бизнесах собственников. На первом этапе сокрытие плохих долгов позволяет экономить капитал. Но наличие спрятанных проблем искажает мотивацию - и самого банка или другого финансового института, и заемщиков. Финансовый институт, имеющий скрытые проблемы, более склонен брать на себя повышенные риски».



По мнению Юдаевой, в основе выявленных по итогам санации и отзыва лицензий проблем «был недостаточно эффективный риск-менеджмент и слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам».



Первый зампред Центробанка полагает: «В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков».



Еще одной проблемой, указанной в колонке, являются валютные кредиты. Юдаева отметила: «Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков. А заемщики (возможно, как и сами финансовые институты) их недооценивают – не понимают, что разница в процентных ставках между рублевыми и валютными кредитами покрывает валютный риск».



Она считает, что сокрытие проблем выглядит с точки зрения тактики вполне эффективным, однако оказывается, чаще всего, с точки зрения стратегии чрезвычайно неэффективным и затратным. В заключение Юдаева сказала: «Его можно сравнить даже не с пирамидой, а с разрастанием раковой опухоли».