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В Центробанке озвучили основные проблемы банковского сектора РФ
1 октября в 15:35 Банки и кредитование 0 161 Васильева Елена
Попытки скрыть проблемы в самих банках и бизнесах собственников, а также недостаточный уровень риск-менеджмента и ориентация финансовых институтов на залоговое кредитование и кредитование собственников являются основными факторами, повлекшими за собой отзыв лицензий у банков. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила об этом в авторской колонке издания «Эконс».
Она отметила: «Важный фактор дестабилизации – попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так, видимо, и в бизнесах собственников. На первом этапе сокрытие плохих долгов позволяет экономить капитал. Но наличие спрятанных проблем искажает мотивацию - и самого банка или другого финансового института, и заемщиков. Финансовый институт, имеющий скрытые проблемы, более склонен брать на себя повышенные риски».
По мнению Юдаевой, в основе выявленных по итогам санации и отзыва лицензий проблем «был недостаточно эффективный риск-менеджмент и слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам».
Первый зампред Центробанка полагает: «В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков».
Еще одной проблемой, указанной в колонке, являются валютные кредиты. Юдаева отметила: «Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков. А заемщики (возможно, как и сами финансовые институты) их недооценивают – не понимают, что разница в процентных ставках между рублевыми и валютными кредитами покрывает валютный риск».
Она считает, что сокрытие проблем выглядит с точки зрения тактики вполне эффективным, однако оказывается, чаще всего, с точки зрения стратегии чрезвычайно неэффективным и затратным. В заключение Юдаева сказала: «Его можно сравнить даже не с пирамидой, а с разрастанием раковой опухоли».
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