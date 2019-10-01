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Греф: Сбербанк будет и дальше снижать кредитные ставки при снижении уровня инфляции
7 октября в 10:37 Банки и кредитование 0 254 Васильева Елена
Уровень кредитных ставок Сбербанка будет и дальше падать при условии дальнейшего снижения инфляции. Об этом журналистам заявил в воскресенье глава Сбербанка Герман Греф в ходе проходящего в Сан-Франциско ежегодного международного форума «Диалог Форт-Росс».
Он сказал: «Если будет падать инфляция, то, конечно, будут падать ставки».
В Сбербанке, кроме того, обсуждаются отрицательные ставки в долларах и евро для компаний. Глава кредитной организации подчеркнул: «Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить [их], потому что, если мы этого не сделаем, мы станем просто таким привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок».
Греф уточнил: «Обсуждаем сейчас, конечно же, отрицательные ставки в первую очередь для корпораций, а не для физических лиц».
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