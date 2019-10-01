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Сбербанк назвал число пострадавших от утечки данных клиентов

Сегодня в 10:36 Банки и кредитование 0 157 Васильева Елена
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В конце сентября преступной группе в теневой интернет сотрудником Сбербанка были проданы 5 тысяч учетных записей кредитных карт клиентов, но для средств клиентов угрозы на данный момент нет. Об этом сказано в сообщении банка.

Сбербанк ранее опроверг появившуюся в СМИ информацию об утечке данных 60 млн клиентов, подтвердив утечку данных 200 карт. Банк также объявил о завершении внутреннего расследования, которым был выявлен сотрудник, похитивший информацию.

В сообщении сказано: «Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в «теневом интернете» в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными». В Сбербанке уточнили, что все эти карты перевыпущены, так что для средств клиентов угрозы нет.

В банке добавили: «Службой безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами были изъяты все украденные сведения и зафиксированы доказательства этого».

Глава Сбербанка Герман Греф в связи с происшествием заявил о намерении банка «кардинально усилить» систему контроля доступа сотрудников для минимизации влияния человеческого фактора.
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