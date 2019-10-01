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Банк России рассмотрит концепцию открытых данных в финансовой сфере
9 октября в 15:17 Банки и кредитование 0 159 Иван Тихонов
Ассоциация «Финтех» разработала концепцию открытых данных в финансовой сфере. Она предполагает предоставление аккредитованным кредитным организациям доступа к API о клиентах и продуктах других аккредитованных банков. Документ направлен на рассмотрение ЦБ.
В перечень открытых данных в ассоциации предлагают включить информацию о банке, профиль клиента, включающий текущий счет, дебетовую/кредитную карту, потребкредиты, страховые продукты, платежи, переводы и пр. Впрочем, для получения такой информации клиенты банков должны дать согласие на разглашение банковской тайны и на использование персональных данных, пишет «Ъ». Для внедрения концепции в финансовый сектор должен быть создан оператор среды открытых API; ему будет поручено также заниматься поддержкой клиентов, актуализацией стандартов и разрешением споров.
Участники рынка встретили инициативу противоречиво, поскольку внедрение системы открытых данных влечет за собой затраты. В то же время обмен данными может принести бизнес-результат: например, процентный, комиссионный доход.
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