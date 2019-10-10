Замминистра финансов заявил, что перекредитование является финансовой пирамидой

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что перекредитование населения является финансовой пирамидой. Такое мнение чиновником было высказано в беседе с представителями СМИ.



Моисеев сказал: «Что такое перекредитование? Перекредитование – это пирамида. Потому что люди перекредитовываются еще на накопленные проценты».



Замминистра считает, что перекредитование, раньше или позже, приводит к банкротству банковских клиентов.



Перекредитование или же рефинансирование является выдачей нового кредита для частичного или полного погашения уже существующей кредитной задолженности.