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Замминистра финансов заявил, что перекредитование является финансовой пирамидой
16 октября в 17:11 Банки и кредитование 0 240 Васильева Елена
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что перекредитование населения является финансовой пирамидой. Такое мнение чиновником было высказано в беседе с представителями СМИ.
Моисеев сказал: «Что такое перекредитование? Перекредитование – это пирамида. Потому что люди перекредитовываются еще на накопленные проценты».
Замминистра считает, что перекредитование, раньше или позже, приводит к банкротству банковских клиентов.
Перекредитование или же рефинансирование является выдачей нового кредита для частичного или полного погашения уже существующей кредитной задолженности.
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