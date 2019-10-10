Центробанк прорабатывает механизм зачисления через Систему быстрых платежей бюджетных выплат

Банк России работает над сценарием зачисления через Систему быстрых платежей (СБП) бюджетных выплат, переводы гражданам от государства предусматривает концепция развития системы. Об этом пресс-служба регулятора сообщила информагентству ТАСС.



В ЦБ РФ сообщили: «Реализация в СБП платежей из бюджета (G2C-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны».



В начале текущего года Банком России была запущена Система быстрых платежей, которая дает возможность переводить средства по номеру телефона. К СПБ на данный момент подключены уже 22 банка, включая десять системно значимых кредитно-финансовые организации. СПБ также предусматривает оплату услуг и товаров в магазинах с использованием QR-кода.