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Центробанк прорабатывает механизм зачисления через Систему быстрых платежей бюджетных выплат
24 октября в 16:44 Банки и кредитование 0 198 Васильева Елена
Банк России работает над сценарием зачисления через Систему быстрых платежей (СБП) бюджетных выплат, переводы гражданам от государства предусматривает концепция развития системы. Об этом пресс-служба регулятора сообщила информагентству ТАСС.
В ЦБ РФ сообщили: «Реализация в СБП платежей из бюджета (G2C-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны».
В начале текущего года Банком России была запущена Система быстрых платежей, которая дает возможность переводить средства по номеру телефона. К СПБ на данный момент подключены уже 22 банка, включая десять системно значимых кредитно-финансовые организации. СПБ также предусматривает оплату услуг и товаров в магазинах с использованием QR-кода.
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