ЦБ РФ снизил уровень ключевой ставки до 6,5%

Банком России впервые с 2017 года ключевая ставка снижена сразу на 50 базисных пунктов, что составляет 6,5%. Регулятор также сообщил о сохранении прогноза прироста ВВП на текущий год на уровне 0,8-1,3%.



Регулятор отмечает: «Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 6,50% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными».



Прогнозируемый уровень годовой инфляции по итогам текущего года снижен Центробанком с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%. На 2020 год уровень инфляционных ожиданий составляет 3,5-4,0%.



Необходимость дальнейшего понижения уровня ключевой ставки будут оценивать в ходе одного из ближайших заседаний совета директоров Центробанка. В сообщении регулятора отмечается: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».



Смягчение денежно-кредитных условий, как отмечает регулятор, обусловлено изменением ожиданий участников финансового рынка по траектории изменения ключевой ставки. Отмечается также, что решения, принятые Центробанком по ставке, как и снижение доходности ОФЗ, создали оптимальные условия для снижения депозитно-кредитных ставок в дальнейшем.



Ранее эксперты Сейчас.ру поделились своими прогнозами по ключевой ставке.