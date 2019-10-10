|
ЦБ РФ снизил уровень ключевой ставки до 6,5%
Сегодня в 15:04 Банки и кредитование 3 166 Васильева Елена
Банком России впервые с 2017 года ключевая ставка снижена сразу на 50 базисных пунктов, что составляет 6,5%. Регулятор также сообщил о сохранении прогноза прироста ВВП на текущий год на уровне 0,8-1,3%.
Регулятор отмечает: «Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 6,50% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными».
Прогнозируемый уровень годовой инфляции по итогам текущего года снижен Центробанком с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%. На 2020 год уровень инфляционных ожиданий составляет 3,5-4,0%.
Необходимость дальнейшего понижения уровня ключевой ставки будут оценивать в ходе одного из ближайших заседаний совета директоров Центробанка. В сообщении регулятора отмечается: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
Смягчение денежно-кредитных условий, как отмечает регулятор, обусловлено изменением ожиданий участников финансового рынка по траектории изменения ключевой ставки. Отмечается также, что решения, принятые Центробанком по ставке, как и снижение доходности ОФЗ, создали оптимальные условия для снижения депозитно-кредитных ставок в дальнейшем.
Ранее эксперты Сейчас.ру поделились своими прогнозами по ключевой ставке.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Песков: в Сбербанке ведется напряженная работа по предотвращению утечек данныхСегодня в 16:30 Банки и кредитование
Агентские договоры с черными коллекторами будут запрещеныСегодня в 16:11 Финансы
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Сбербанк заявляет об огромном потенциале для кредитования населения Орешкин: замедление роста глобальной экономики практически не коснулось России Участники финрынка просят о смягчении «антиотмывочного» законодательства Сбербанк снизит уровень ставки по ипотеке при покупке жилья в новостройках через счета эскроу Минстрой намерен бороться с недобросовестными потребителями
Архив статей
В пятницу будет принято решение о снижении ставки минимум на 25 б. п., но более ожидаемым результатом является снижение на 0,5-0,75 б.п. Сделать такой решительный шаг позволяет уровень инфляции и замедление доходов населения. Регулятору важно не только поддерживать уровень экономического роста, но и сохранять уровень потребления на рынке кредитования.
Что касается инфляции, то этот процесс является формирующим для ключевой ставки. Сейчас прогнозируемый процент инфляции на 2020 год – 3,9%. Такой показатель сподвигнет Центробанк к масштабным действиям, а снижение ставки на 0,25% - мало, ведь при существующем уровне 5,5% в сентябре происходило снижение до 7,0%. Поэтому, следует ожидать снижения на 0,5% и это минимальное снижение.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина очень активизировала рынок, создав ралли в суверенных облигациях. Она буквально предупреждает: «покупайте, пока есть возможность, время высоких ставок уходит». Рынок уже заложил в цены на ОФЗ понижение на 50 БП и, наиболее вероятно, что уже во время заседания Банка России мы увидим локальную коррекцию. Текущие котировки длинных ОФЗ перевалили ниже 6,5%, это говорит о том, что рынок перегрет. Сейчас ещё рано говорить о таком решительном шаге как снижение ключевой ставки сразу на 50 БП. Динамика инфляции ниже целевого уровня лишь статистический показатель, который не совсем корректно и честно оценивает реальное положение дел в экономике Российской Федерации. Мы скорее всего увидим ключевую ставку на уровне 6,5%, но это будет на последнем заседании в 2019 году, а может и позднее. Все будет зависеть от того, насколько будет благоприятны ситуация для такого действия, необходимо активно следить за словами и действиями ФРС.
Задача Банка России не допустить долгосрочного и устойчивого отклонения инфляции от целевого уровня в 4% , но теперь траектория инфляции все сильнее отклоняется от этого целевого уровня и от прогноза регулятора на конец этого года (4-4,5%), а Минэкономразвития уже прогнозирует, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2 % г/г. Быстрое снижение инфляции наблюдаемое в последние месяцы объясняется в первую очередь крайне слабым потребительским спросом и такая тенденция может продолжиться и в следующие месяцы. Кроме этого те проинфляционные риски, которые учитывал Банк России ранее в своих прогнозах не осуществились, поэтому очевидно, что сейчас необходимо действовать более решительно, о чем и сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, фактически это означает высокую вероятность снижения ставки сразу на 50 б.п., до 6,5%, кроме этого регулятор скорее всего понизит прогноз по инфляции на этот год и озвучит прогноз на следующий год. При такой динамике инфляции есть вероятность еще одного снижения ключевой ставки до 6,25% на последнем в этом году заседании 13 декабря. Более дешевые деньги помогут экономическому росту, а также приведут к восстановлению темпов роста потребительского и корпоративного кредитования, а это будет способствовать росту совокупного спроса и постепенно выведет инфляцию на целевой уровень.