Песков: в Сбербанке ведется напряженная работа по предотвращению утечек данных

Сбербанк России ведет напряженную работу над предотвращением хищений персональных данных клиентов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он сказал: «Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений». Песков также добавил, что в Сбербанке уже опровергли опубликованную ранее информацию об имевших место очередных массовых утечках данных клиентов кредитно-финансовой организации.



Сотрудниками полиции уже задержан подозреваемого в краже персональных данных банковских клиентов, включая и клиентов Сбербанка. Подозреваемый является сотрудником работающей по договору со Сбербанком компании «Национальная служба взысканий».



Пресс-служба Сбербанка сообщила о том, что служба безопасности банка оказала содействие при выявлении подозреваемого. В целом ряде СМИ сообщалось о выставленных на продажу в интернете похищенных данных, но в Сбербанке заявили, что данная информация является «слухами и домыслами».