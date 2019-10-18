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Центробанк оштрафовал Сбербанк за неподключение к СБП
6 ноября в 14:12 Банки и кредитование 0 163 Васильева Елена
Банк России оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она сказала: «Сейчас к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе».
Набиуллина сообщила также о том, что на данный момент к системе уже подключились 25 банков, а объем операций превышает 35 млрд рублей.
Системно значимым банкам было предписано подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Банки с универсальной лицензией должны сделать это до 1 октября 2020 года. Сбербанк, являющийся системно значимым банком, этого до сих пор так и не сделал.
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