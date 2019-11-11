Минюст предлагает ввести роботов-коллекторов в регулируемое поле

Министерство юстиции РФ предлагает дополнить закон «О взыскании» актуальными нормами. В частности, речь идет о приравнивании звонков от роботов-коллекторов к звонкам от коллекторов (реальных людей) и сотрудников банков.



Минюст считает целесообразным дополнить закон такими понятиями, как «робот-коллектор» и «автоматизированный интеллектуальный агент», которые являются системами, способными генерировать речь и поддерживать разговор с должниками. Согласно редакции законопроекта, разрабатываемого ведомством, звонки подобных автоматизированных систем от имени банков и взыскателей будут считаться взаимодействием с человеком, пишет РБК. Вдобавок, документ предполагает право должников ограничивать частоту звонков от роботов-коллекторов.



Нынешнее законодательство рассматривает только звонки от живых людей непосредственным взаимодействием с должниками. При этом последние имеют право ограничить взаимодействие с коллекторами.



Несмотря на это, за первое полугодие 2019 года в ФССП поступило свыше 14 тысяч жалоб от граждан по причине некорректного взыскания долгов: звонки от «черных» коллекторов, звонки с нарушением норм законодательства.