ВТБ снизил уровень ставки по ипотечным кредитам до 8,6%

ВТБ снизил на 0,4 процентного пункта уровень ставки по всей линейке предлагаемых ипотечных продуктов, что составляет 8,6% годовых. Об этом сообщила пресс-служба финансово-кредитной организации.



В сообщении банка сказано: «С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых».



Рефинансировать ипотечный кредит теперь можно по ставке в 9%.



Глава банка Андрей Костин указал, что ВТБ снижает ставку уже в четвертый раз в текущем году. Слова главы кредитной организации процитировала пресс-служба банка: «Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом России».



По итогам прошедших десяти месяцев текущего года, ВТБ нарастил ипотечный портфель на 16%, до 1,63 трлн рублей.