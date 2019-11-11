В РФ ожидается снижение темпов роста кредитования физлиц в связи с насыщением спроса на ипотеку

Международное рейтинговое агентство S&P заявляет об ожидаемом замедлении в РФ темпов роста необеспеченного розничного кредитования – до 16-18% в текущем и 14-16% в следующем году. Данному процессу будет способствовать медленный рост доходов российских граждан и насыщение спроса на ипотечные кредиты, сообщила пресс-служба агентства.



Эксперты S&P указывают, при этом, что снижение темпов роста выдачи розничных кредитов станет для банков позитивным фактором, поскольку данное обстоятельство даст возможность снизить кредитные риски.



В сообщении агентства сказано: «Темпы роста розничного кредитования, скорее всего, замедлятся в ближайшие два года в связи с насыщением отложенного спроса на ипотечные кредиты, ужесточением режима регулирования и отсутствием факторов, способных обеспечить рост в будущем, что объясняется невысокими темпами экономического роста и слабой динамикой располагаемых доходов населения».



Усиление конкурентной борьбы между банковскими организациями в данном сегменте, как считают эксперты агентства, приведет к тому, что банки будут предлагать «более рискованные кредиты», а также займы гражданам с низким уровнем дохода, что может привести к росту задолженности домохозяйств и более высокому уровню кредитных рисков для финансовых организаций в будущем.



Долговой уровень российских домохозяйств, однако, остается достаточно умеренным и, по состоянию на середину текущего года, составляет, по мнению аналитиков S&P, около 15% ВВП.



По данным, содержащимся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ», рост уровня розничного кредитования в РФ в прошедшем году составил 22,8%.