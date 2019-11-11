Роскомнадзор потребовал объяснений у «ОТП банка» по поводу рассылки именных кредитных карт по почте

Роскомнадзор потребовал объяснений у «ОТП банка» по поводу рассылки банковских карт, которые могут содержать персональные данные граждан, по почте. Об этом журналистам сообщила сегодня пресс-служба ведомства.



Газета «Коммерсантъ» ранее сообщала о массово поступающих жалобах клиентов «ОТП банка» на то, что банк выпускает и присылает им именные кредитные карты без их согласия



В пресс-службе ведомства отметили: «Роскомнадзор направил в адрес «ОТП банка» письмо с требованием предоставить сведения о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения конфиденциальности персональных данных субъектов, а также направленных на минимизацию рисков доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц».



Письмо было направлено, заявили в пресс-службе, после публикаций в СМИ, сообщающих о рассылке банком по почте кредитных договоров и карт, которые содержат персональные данные российских граждан. В письме отмечено, что данная практика «формирует условия, способствующие возникновению рисков широкомасштабного нарушения прав граждан как субъектов персональных данных».