Каждый четвертый российский заемщик имеет просроченную задолженность по кредитам

У каждого четвертого заемщика в РФ есть просроченная на три и более месяцев задолженность, количество должников составляет, на данный момент, порядка 10 миллионов. Об этом сказано в проведенном Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) исследовании.



В материалах исследования говорится: «На текущий момент просроченные обязательства перед банками имеют порядка 10 млн россиян, то есть каждый четвертый заемщик испытывает в той или иной степени трудности с погашением кредита. С начала года их количество увеличилось на минимальные 3-4%».



Данные ассоциации свидетельствуют о том, что в 60% случаев причиной просроченной задолженности стали финансовые трудности. Оплата кредитов занимает четвертое место в перечне трат граждан. На первом месте находится покупка продуктов питания, на втором – услуги ЖКХ, а третье место занимает оплата бытовых товаров и услуг.



Заемщики при возникновении финансовых проблем отказываются, как правило, от развлечений, покупки одежды, снижают потребительские расходы, урезают траты на продукты на 10-30%, и только затем, говорится в исследовании, выходят на просроченную задолженность.