Глава ВТБ заявил о дальнейшем сокращении количества банков

Количество банков в РФ продолжит сокращаться, по мере введения Банком России новых требований, а также по мере роста издержек кредитно-финансовых организаций. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в ходе форума «Россия зовет!», который проводится «ВТБ Капитал».



Он сказал: «С точки зрения пруденциального надзора и стабильности банковского сектора я все равно считаю, что слишком много банков и их количество, естественно, будет сокращаться по мере введения новых требований к капиталу, снижения доходности, роста издержек, может быть даже связанных с цифрой».



Костин также добавил, что в следующем году будет пройдена «самая трудная страница», связанная с ужесточением требований к банковскому капиталу.



Глава ВТБ сказал: «Тема довольно больная для нас - это рост требований по капиталу. Но думаю, что мы прошли самую трудную страницу или проходим с 1 января 2020 года. Дальше, я думаю, у нас есть разумный диалог с Центробанком, с тем чтобы не перегружать нашу повестку этими вопросами. Да, Центробанк хочет принять еще целый ряд мер, которые потребуют, наверное, роста капитала для выполнения операций, но, думаю, что здесь разумный компромисс будет достигнут».



При этом Костин считает функционирование банковской системы в целом достаточно эффективным, а уровень прибыли банковского сектора в текущем году стал рекордным.