Сбербанк примет участие в пилотном проекте Минэкономразвития по оказанию государственных услуг

Сбербанк примет участие в экспериментальном проекте Минэкономразвития по предоставлению юридическим и физическим лицам государственных услуг. Об этом сообщил информагентству ТАСС первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.



Газета «Известия» сообщила еще в октябре о запланированном Минэкономразвития в 2020 году проведении эксперимента по предоставлению государственных услуг банковскими организациями.



Ведяхин сказал: «Сбербанк получил предложение и будет принимать участие в эксперименте по предоставлению ряда государственных услуг, определенных в проекте постановления правительства России, которое сейчас проходит общественную экспертизу».



Первый зампред правления банка отметил заинтересованность банка в укреплении сотрудничества с МФЦ и МЭР в сфере предоставления населению муниципальных и государственных услуг. Он уточнил, что в данное время обсуждаются новые форматы будущих пилотных проектов.



Банкир добавил: «Мы видим большие возможности существенного улучшения предоставления ряда услуг для наших клиентов. Например, сегодня, если клиент хочет погасить ипотеку при помощи материнского капитала, мы вынуждены направлять его в МФЦ или Пенсионный фонд. В рамках эксперимента мы не будем «гонять» клиента по инстанциям и прямо в отделении банка сможем принять все необходимые документы и направить их в госорган для принятия решения. К тому же возможность получать услуги по экстерриториальному принципу сохранится и в новом формате, то есть независимо от места прописки и пребывания россиян, аналогично тому, как это предоставляется сейчас в МФЦ».



Как сообщалось ранее, согласно проекту правительственного постановления, банки получат возможность предоставлять услуги в отделениях и при помощи онлайн-сервисов. Функционал будет распространен на некоторые сервисы Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.



В МЭР считают, что нововведения будут способствовать улучшению качества государственных услуг, а также снижению нагрузки на многофункциональные центры.