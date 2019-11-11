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Центробанк выявил новую мошенническую схему при оформлении кредитов
Сегодня в 13:20 Банки и кредитование 0 184 Васильева Елена
ЦБ РФ выявил новую мошенническую схему с применением договоров страхования жизни при оформлении кредитов в банке. Об этом рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Он сказал: «Не так давно выявили случай, когда компания позиционировала себя как посредник между кредитными организациями и гражданами по предоставлению займов. Людей убеждали, что им одобрен кредит в банке, после этого им предлагалось оформить договор страхования жизни как гарантию получения данного кредита. Соответственно, после заключения такого «договора страхования» и получения денег от клиентов все отношения с ними прекращались».
В рамках действия данной схемы, как отметил Лях, даже заявка на получения кредита в банк не направлялась.
Глава департамента Центробанка заявил, что счет пострадавшим от действий мошенников «идет на сотни и тысячи», большинство из них – жители Сибири. Он добавил, что правоохранительными органами по выявленным случаям мошенничества приняты оперативные меры.
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