Доля имеющих задолженность заемщиков снизилась в III квартале до 15%

Доля заемщиков, имеющих просрочки по займам сроком более 60 дней на протяжении последнего полугодия, снизилась в III квартале до 14,96%. Во II квартале данный показатель составлял 15,22%. Об этом сказано в результатах исследования кредитного здоровья заемщиков, проведенного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и компанией FICO.



В исследовании сказано: «Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) незначительно улучшился, но фактически остался без изменений – 92 пункта (округленно), во II квартале 2019 г. он составлял также 92 пункта. При этом показатель индекса в III квартале 2019 г. соответствует снижению доли «плохих» заемщиков в стране с 15,22% до 14,96%».



В НБКИ отмечают, что наметившаяся в прошлом году тенденция к ухудшению кредитного здоровья граждан сменилась стабилизацией в текущем году. Снижение до 14,96% доли имеющих задолженности заемщиков является свидетельством контроля банков над ситуацией с кредитными рисками заемщиков, заявили в НБКИ.



Аналитический материал Центробанка, основанный на данных НБКИ, свидетельствует о том, что количество имеющих задолженность свыше 10 тысяч рублей заемщиков составило 39,5 млн человек на 1 сентября текущего года. Объем совокупной задолженности составил на 1 сентября 19 трлн рублей.