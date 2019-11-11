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ЦБ предостерегает российские банки от проведения операций в европейской валюте
26 ноября в 14:02 Банки и кредитование 0 305 Васильева Елена
Центробанк предостерегает российские банки от проведения операций в европейской валюте, поскольку они более не являются прибыльными. Об этом в интервью, опубликованном немецкой газетой Handelsblatt, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила: «Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли». Она также отметила, что когда вкладчики вносят на счета средства в европейской валюте, то банки должны размещать где-то данные средства. Однако им остались только инструменты с отрицательными процентными ставками.
Глава регулятора пояснила, что поскольку в России запрещены отрицательные процентные ставки для сбережений, то кредитно-финансовые организации настолько повысили сборы за обслуживание счетов в евро, что теперь не имеет смысла содержать сберегательные счета в европейской валюте.
Глава регулятора также отметила, что Центробанк следит за тем, чтобы российские банки не принимали слишком высоких валютных рисков вне зависимости от валюты.
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