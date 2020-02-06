Осторожно: новые ухищрения черных кредиторов

Центральный банк Российской Федерации обнародовал новый порядок действий мошенников в сфере кредитования. Этими сведениями в беседе с журналистами «РГ» поделился директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.



Преступная схема работает следующим образом: нелегальный кредитор выдает займ физлицу или индивидуальному предпринимателю, после чего якобы пропадает, в результате чего человек, взявший кредит, не может погашать долг ввиду отсутствия займодателя. Часто, в соответствии с условиями подписанного соглашения, ставка по кредиту растет вместе с суммой долга. Спустя определенный период мошенник неожиданно обращается в суд и требует возвращения всего долга с процентами.



Руководитель департамента Банка России подчеркнул, что законодательство РФ запрещает черным кредиторам взыскивать денежные средства с заемщиков через судовые инстанции, которые, тем не менее, порой принимают решения в пользу мошеннических организаций. Валерий Лях обращает внимание граждан на существование соответствующей защищающей их правовой нормы и говорит о рациональности распространения сведений о ней среди государственных органов.



Напомним, что в прошлом году регулятор обнаружил на российском финансовом рынке 2,6 тысячи незаконных организаций, среди которых 1,845 тыс. были черными кредиторами.