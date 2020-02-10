Эксперты отмечают снижение лояльности граждан к банкам

Уровень лояльности граждан РФ к банкам снизился до минимума за пять лет, а более трети клиентов не удовлетворены основным банком и ищут ему замену. Согласно данным НАФИ, низкая лояльность россиян к кредитным организациям связана с недовольством клиентов качеством оказываемых услуг. Ввиду этого, они не спешат рекомендовать свой основной банк родным и близким.



Эксперты отмечают, что доля нелояльных клиентов растет пять лет подряд, что влияет на индекс NPS (Net Promoter Score - готовность рекомендовать банк); в 2020 году этот индекс опустился до 5 пунктов. Это почти втрое меньше результатов прошлого года, пишет РБК.



Так, доля «поборников» банков в прошлом году увеличилась лишь на 1% - с 38% до 39%. Снижение уровня лояльности произошло из-за перехода клиентов из категории нейтральных в категорию критически настроенных. Доля клиентов, которые в целом хорошо относятся к своему основному банку, снизилась на 11 процентных пунктов — до 27%. Между тем, доля критиков выросла на 10 п. п.



По мнению заместителя гендиректора НАФИ Тимура Аймалетдинова, граждане стали более разборчивыми и им перестала нравиться повышенная рекламная активность банков. Также растет грамотность потребителя: все больше и чаще люди читают о банках и их продуктах, сравнивают условия и тарифы на банковских сайтах, обмениваются отзывами.