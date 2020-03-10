Российские банки не поддержали идею основания саморегулируемой организации

Ассоциация банков России изучила мнение представителей кредитно-финансовых учреждений относительно основания саморегулируемой организации. В результате опроса выяснилось, что больше половины банков не поддерживают инициативу или пока не приняли решение (ист.: «Известия»).



Как следует из доклада ассоциации, с созданием СРО согласны 31,25 % участников анкетирования. Столько же опрошенных выступили против. Около трети банков заняли нейтральную позицию. Президент ассоциации Георгий Лунтовский полагает, что для адекватного оценивания ситуации необходимо представить полную картину действия такой организации: описать непосредственно порядок саморегулирования, указать полномочия и права СРО и ее взаимодействие с регулятором.



«Больше всего коммерческие банки волнует рост административной нагрузки. Сегодня поведенческий надзор находится в компетенции прежде всего Роспотребнадзора и отчасти Центрального банка. Если появится третья организация, которая будет участвовать в регулировании, это может стать дополнительной административной нагрузкой. Второй момент, который банки в некотором смысле не устраивает, – возможная необходимость мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности СРО», – уточняет г-н Лунтовский.