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ВТБ с пониманием относится к заемщикам в условиях коронавируса
Сегодня в 14:29 Банки и кредитование 0 181 Карина Мелова
В рамках внедрения анонсированного правительством пакета мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в РФ на фоне коронавируса банк ВТБ предусмотрел ряд действий по оказанию помощи лицам, пострадавшим от Covid-19. Как заметил представитель банка 23 марта, указанные действия будут выполняться после принятия соответствующих решений.
Так, банк намерен в индивидуальном порядке рассматривать обращения клиентов, финансовая ситуация которых была усложнена фактом распространения коронавируса в стране, и обеспечивать для таких лиц отсрочку платежа по кредитам, включая проценты. На это послабление могут рассчитывать граждане, оказавшиеся на больничном с Covid-19, отправленные в неоплачиваемый отпуск или понесшие убытки из-за пандемии. Максимальный период кредитных каникул составляет 3 месяца. Подробности касательно этого предложения от банка будут обнародованы до конца марта.
Кроме того, продолжают действовать оформленные клиентами ВТБ страховки, некоторые из которых дают право на выплаты для возмещения ежемесячных платежей по кредитам, обусловленное временной нетрудоспособностью или госпитализацией.
20 марта Андрей Костин, председатель правления банка ВТБ, дал положительную оценку действиям, выполняемым органами власти для поддержания российской экономики. Официальное обращение г-на Костина к клиентам банка опубликовано на официальном сайте финансово-кредитного учреждения.
По материалам «Известий»
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