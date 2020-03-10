|
Регулятор дал рекомендации кредитным учреждениям по поводу банкоматов определенного типа
Сегодня в 15:57 Банки и кредитование 0 135 Карина Мелова
Центробанк посоветовал финансово-кредитным учреждениям задействовать дополнительные профилактические меры с целью борьбы с распространением нового вируса Covid-19. Это следует из сообщения пресс-службы регулятора.
Согласно предоставленным рекомендациям, следует уменьшить прием и выдачу купюр из банкоматов замкнутого цикла, которые спроектированы таким образом, что принимаемые от одного клиента банкноты тут же выдаются другому без прохождения соответствующей обработки в банке. Таким образом, формируется замкнутый круговорот наличных средств, что негативно сказывается на эпидемиологической ситуации в стране.
Сообщение гласит: «Кроме того, предлагается регулярно проводить прoфилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкoматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной oрганизации и, по возможности, за ее пределами».
Кроме того, Банк России настоятельно советует перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы/терминалы продержать дензнаки «на карантине» в кредитной организации на протяжении периода, достаточного для гибели вируса.
Вдобавок, Центробанк выступает за применение безналичной формы расчета (систем онлайн-банкинга, бесконтактной оплаты по картам) в качестве основной при оплате товаров или оказываемых услуг.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Россияне ринулись за онлайн-покупкамиСегодня в 17:42 Торговля
Коронавирус захватывает все больше регионов РФСегодня в 16:29 Медицина
Конец конца света в ХубэеСегодня в 14:20 Общество
Российские туристы вернутся домой до 31 мартаСегодня в 13:27 Туризм
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Количество зараженных коронавирусом в РФ увеличилось до 147 Стоимость муки и хлеба на фоне коронавируса не изменится Весенние школьные каникулы будут долгими Власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер на фоне коронавируса Силуанов: утвержденный бюджет требует внесения корректив из-за коронавируса