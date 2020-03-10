НАПКА начала фиксировать случаи отказов возвращать долги коллекторам и банкам на фоне коронавируса

НАПКА обнародовала данные о том, как пандемия коронавируса отразилась на платежеспособности граждан. В ассоциации указывают на то, что и коллекторы, и кредитные организации уже столкнулись с просьбами должников об отсрочке выплат на более поздний срок на фоне коронавируса. Впрочем, на причины, связанные с пандемией, пока что приходится менее 1% от всех отказов в возврате долгов.



Коллекторы сообщают, что пока получают обращения от должников, которые пребывают на карантине, а не от заболевших. При этом подтверждения того, что выплаты нужно перенести на фоне снижения платежеспособности, единичные.



Банки уже объявили о введении кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от коронавируса.



Эксперты прогнозируют, что отказы возвращать долги из-за коронавируса со временем могут стать более обоснованными, пишет РБК. Одновременно с этим, может ухудшиться платежная дисциплина. Если распространение вируса усилится, то каждый 15й заемщик может отказаться выполнять свои долговые обязательства.