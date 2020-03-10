Как попасть в банк оффлайн в период длинных выходных?

Российские банки начали закрывать свои стационарные отделения на период длинных выходных. Так, Альфа-банк сообщил о закрытии 10 офисов в столице РФ, тогда как 83 оффлайн-отделения продолжат свою работу.



С 30 марта «заморозил» работу 14 отделений в Москве Райффайзенбанк. В других 47 отделениях банковские сотрудники переведены на посменный график. Промсвязьбанк не будет полностью закрывать свои отделения: большинство офисов и ипотечных центров будут работать в обычном режиме, а ряд офисов перейдут на ограниченный рабочий режим.



В банке «Открытие» заявили, что по всей территории РФ будут работать 213 офисов из 700. Россельхозбанк оставляет в рабочем режиме 363 офиса из 1200, пишет РБК. Отделения Росбанка будут работать в сокращенном режиме дня, а отделения «ЮниКредит» по 2 апреля будут работать в сокращенном режиме, а затем дополнительные офисы и филиалы уйдут на выходные.



Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ пока не закрывают оффлайн-офисы, впрочем не исключают возможности закрытия или ограничения работы некоторых отделений.