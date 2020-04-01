Микрофинансисты просят у Банка России поддержки

СРО МФО «МиР» направила письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложениями о мерах поддержки отрасли на фоне распространения коронавируса. Указанные меры необходимы для надлежащего выполнения требований регулятора участниками рынка.



Профучастники предлагают предоставить им до 1 января следующего года право списывать просроченную и прощенную задолженность на основании профессионального суждения, без судебного взыскания и до истечения срока исковой давности. Вдобавок, МФО считают необходимым при расчете размера резерва не учитывать реструктурированные потребительские займы, если реструктуризация была предоставлена в период действия или в течение 3х следующих месяцев после истечения срока действия мер, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, пишет «Ъ». Кроме всего, в СРО просят «установить мораторий до июля 2021 года на вступление в силу нормативно-правовых актов», выполнение которых требует изменения бизнес-процессов микрофинансистов или существенных финансовых вложений.



Ранее Центробанк рекомендовал МФО и кредитным потребительским кооперативам не наращивать резервы по задолженности, просроченной после 1 февраля текущего года, а также по реструктурированным в идентичных обстоятельствах займам — позволено не признавать их таковыми при формировании резервов на возможные потери.