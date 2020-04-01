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Парламентарии поддержали законопроект о введении НДФЛ на проценты по депозитам
31 марта в 16:47 Банки и кредитование 0 258 Иван Тихонов
Депутаты Госдумы сегодня, 31 марта, одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект о введении налогообложения процентов по депозитам свыше 1 млн рублей.
«В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода», - говорится в тексте документа.
При этом доходы по процентам от депозитов, номинированных в иностранной валюте, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода, пишет ТАСС.
Расчет суммы налога по вкладам будут осуществлять налоговые органы, исходя из предоставленных банками данных. В свою очередь, банки обязуются не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, предоставлять в налоговый орган сведения о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.
В отношении доходов в виде процентов по депозитам (остаткам по счетам) в кредитных организациях, находящихся на территории России, устанавливается ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Срок уплаты налога с таких доходов - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Доходы в виде процентов по вкладам освобождаются от налогового декларирования в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Напомним, о целесообразности введения НДФЛ для депозитов свыше 1 млн рублей ранее в телеобращении к нации заявил президент РФ Владимир Путин.
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