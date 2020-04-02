Главная > Банки и кредитование

Депутаты отправили кредиты на каникулы из-за коронавируса

1 апреля в 16:45 Банки и кредитование 0 184 Иван Тихонов
1 Изображение

Сегодня, 1 апреля, нижняя палата Федерального собрания одобрила законопроект о кредитных каникулах. Новелла распространяется на граждан и малый бизнес, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, но с некоторыми оговорками. Так, воспользоваться правом на получение «каникул» смогут граждане и ИП, чей доход за предшествующий месяц будет на 30% меньше, чем среднемесячный доход прошлого года.

Законопроект предполагает право граждан и бизнеса воспользоваться каникулами до 30 сентября, пишут «Известия». В течение действия периода заемщик сможет погасить кредит досрочно. В то же время, если у него нет возможности выполнять свои обязательства, то ему не будут начисляться штрафы и пени, предъявляться требования о досрочном исполнении обязательств, предъявляться обращения с требованиями к поручителю и обращения взыскания на предмет залога или ипотеки.

Документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина в целях поддержки граждан и предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Коронавирус в России: ситуация на 1 апреля

1 апреля в 16:07 Медицина

Социальное дистанцирование в действии: россиян просят соблюдать метровое расстояние друг от друга

1 апреля в 11:44 Общество

Призыв в армию стартовал, но служба начнется не раньше 20 мая

1 апреля в 11:02 Государство

Парламентарии поддержали законопроект о введении НДФЛ на проценты по депозитам

31 марта в 16:47 Банки и кредитование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Ситуация с распространением коронавируса в России на 26 марта Российские семьи с детьми государство поддержит рублем Российские автодилеры опасаются серьезного спада на авторынке из-за коронавируса Вздохнуть с облегчением: за просрочку с оплатой услуг ЖКХ могут отменить штрафы Правительство дало поручение полностью прекратить международное авиасообщение

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru