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Депутаты отправили кредиты на каникулы из-за коронавируса
1 апреля в 16:45 Банки и кредитование 0 184 Иван Тихонов
Сегодня, 1 апреля, нижняя палата Федерального собрания одобрила законопроект о кредитных каникулах. Новелла распространяется на граждан и малый бизнес, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, но с некоторыми оговорками. Так, воспользоваться правом на получение «каникул» смогут граждане и ИП, чей доход за предшествующий месяц будет на 30% меньше, чем среднемесячный доход прошлого года.
Законопроект предполагает право граждан и бизнеса воспользоваться каникулами до 30 сентября, пишут «Известия». В течение действия периода заемщик сможет погасить кредит досрочно. В то же время, если у него нет возможности выполнять свои обязательства, то ему не будут начисляться штрафы и пени, предъявляться требования о досрочном исполнении обязательств, предъявляться обращения с требованиями к поручителю и обращения взыскания на предмет залога или ипотеки.
Документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина в целях поддержки граждан и предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
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