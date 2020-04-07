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Банкротство стало обыденной процедурой для россиян
7 апреля в 11:47 Банки и кредитование 0 209 Иван Тихонов
Темпы банкротства населения России ускоряются. Об этом свидетельствуют данные Федресурса. Так, в январе-марте текущего года официальными банкротами стали 22.4 тысячи граждан; это на 68% больше, нежели было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. При этом в 2019 году банкротами стали практически 69 тысяч россиян, а это на 56.8% больше, нежели за весь 2018 год.
В Федресурсе указывают на то, что прирост темпов объявления о несостоятельности носит органический характер: процедура упрощается (внесудебное решение), повышается информированность населения, развивается судебная практика, пишет РБК. Более того, на фоне карантина и кризисных явлений количество финансово несостоятельных граждан может увеличиться, предостерегают аналитики.
Темпы банкротства значительно выросли в регионах РФ. Так, в январе-марте в Москве было вынесено на 40.5% больше судебных решений о несостоятельности, а в Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии, Пермском и Краснодарском крае прирост банкротств увеличился более чем в два раза.
Между тем, по данным Федресурса, по результатам I квартала 2020 года 93% всех процедур банкротства были инициированы должниками, и только 5.6% - кредиторами.
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