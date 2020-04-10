Кабмин завершил сделку по выкупу у Центробанка пакета акций Сбербанка

Минфин сообщил о завершении сделки по покупке акций Сбербанка правительством РФ у Банка России. Потраченные средства в размере 2.139 трлн рублей на покупку акций, которые составляют 50% уставного капитала банка, были взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).



За каждую из 11.293 млрд акций кабмин заплатил 189.44 рублей. Стоимость акции была рассчитана, исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций Сбербанка в период с 9 марта по 7 апреля 2020 года (30 дней торгов на Московской бирже).



При этом отмечается, что 1 акция пока остается у Банка России до заключения акционерного соглашения между кабмином и Центробанком. Предположительно, эта акция будет передана правительству не позднее 6 мая, согласно условиям соглашения.



Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что теперь, после покупки акций Сбербанка правительством, основным выгодоприобретателем от его деятельности становится «весь народ России» через ФНБ и Минфин. Он добавил, что команда банка приложит «все усилия для того, чтобы стратегия Сбербанка, нацеленная на создание самых современных сервисов для клиентов, на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, была реализована», говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.



Закон, подтверждающий сделку между кабмином и ЦБ, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.