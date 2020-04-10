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Кредитные каникулы в режиме ожидания

Сегодня в 17:13 Банки и кредитование 0 104 Иван Тихонов
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Крупные российские банки направили в Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложение о проверке счетов заемщиков, претендующих на получение кредитных каникул в рамках поддержки на фоне распространения коронавируса. Речь идет о дополнительной проверке операций по счетам и картам граждан наряду с данными от ПФР и ФНС.

Паче того, банки намерены создать систему обмена данным по счетам клиентов для достоверной оценки сокращения доходов заемщиков. Это позволит отслеживать актуальную информацию по счетам клиентов во всех банках.

После рассмотрения НСФР отправит предложение кредитных организаций в Банк России. О целесообразности расширения доступа банков к государственным базам данных и рассмотрения вопросов транзакционного скоринга сообщили РБК в Ассоциации российских банков (АРБ). Свои предложения АРБ отправила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Согласно закону, кредитная организация должна принять решение о предоставлении кредитных каникул в течение пяти дней с момента подачи заявления, а у заемщика есть 90 дней на предоставление документов, которые подтвердят ухудшение его финансового положения. При этом если банк запрашивает информацию о доходах клиента в ПФР и ФНС, то не имеет права требовать от него дополнительных подтверждений.

Как результат, банкам не хватает информации для принятия решений по предоставлению каникул. Данные ПФР и ФНС обновляются недостаточно быстро, чтобы отразить, как пандемия сказывается на финансовом положении граждан. Кроме того, у многих граждан имеются «серые» доходы, которые эти ведомства не могут зафиксировать.
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