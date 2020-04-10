Главная > Банки и кредитование

Центробанк не колеблясь снизил ключевую ставку

24 апреля в 16:08 Банки и кредитование 0 169 Иван Тихонов
1 Изображение

Сегодня, 24 апреля, совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0.5 п.п. до 5.5% годовых.

«Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

В ЦБ прогнозируют, что годовая инфляция по итогам текущего года составит 3.8-4.8%, а в дальнейшем стабилизируется около 4%. В Центробанке указывают, что при развитии ситуации по базовому прогнозу возможно дальнейшее снижение ключевой ставки.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - уточняет регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке запланировано на 19 июня.

Более того, Банк России принял решение о снижении процентной ставки по кредитам ЦБ в рамках поддержки бизнеса.

«В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых», - говорится в сообщении Центробанка.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Страховые услуги выходят на новый дистанционный уровень

24 апреля в 17:14 Страхование

Динамика распространения коронавируса в РФ: актуальная статистика на 24 апреля

24 апреля в 11:55 Медицина

В ВТБ подсчитали, насколько сократились объемы покупок бензина в России

24 апреля в 11:44 Торговля

Коронавирус прибавил работы центрам занятости

24 апреля в 10:56 Рынок труда
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Руспродсоюз зафиксировал рост спроса на пищевую соль среди россиян Президент РФ разъяснил ситуацию с коронавирусом В Гражданском кодексе появится «принцип разумного терпения» в отношении соседей Коронавирус в России: актуальная статистика на 20 апреля Российский бюджет может недосчитаться 5.6 трлн рублей в 2020 году – «Известия»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru