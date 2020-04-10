Центробанк не колеблясь снизил ключевую ставку

Сегодня, 24 апреля, совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0.5 п.п. до 5.5% годовых.



«Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.



В ЦБ прогнозируют, что годовая инфляция по итогам текущего года составит 3.8-4.8%, а в дальнейшем стабилизируется около 4%. В Центробанке указывают, что при развитии ситуации по базовому прогнозу возможно дальнейшее снижение ключевой ставки.



«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - уточняет регулятор.



Следующее заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке запланировано на 19 июня.



Более того, Банк России принял решение о снижении процентной ставки по кредитам ЦБ в рамках поддержки бизнеса.



«В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых», - говорится в сообщении Центробанка.