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С одних плеч на другие: ЦБ предложил новую концепцию ипотечного страхования

27 апреля в 17:57 Банки и кредитование 0 304 Иван Тихонов
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Центробанк разработал новую концепцию ипотечного страхования в РФ. По мнению регулятора, жилищная ссуда должна стать простым и понятным продуктом, а для этого необходимо освободить заемщиков от страхования рисков за свой счет.

«Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, которая позволит российским кредиторам предлагать населению простой, понятный и прозрачный с точки зрения затрат на его обслуживание ипотечный продукт. Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке», - говорится в сообщении ЦБ.

Вместо этого регулятор предлагает кредиторам за свой счет страховать предмет залога, вдобавок к страхованию жизни и здоровья заемщика при розничном ипотечном кредитовании, пишут РИА Новости. В то же время кредитор будет не вправе требовать от заемщика возмещения страховой премии или заключения иного договора страхования.

«Так, банк-кредитор, будучи более сильной стороной в переговорах со страховщиком, чем гражданин, сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба. А страхование за счет банка приведет к большей прозрачности условий сделки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита», - полагает Банк России.

Нынешние требования регулятора предусматривают необходимость для заемщиков самостоятельно страховать от рисков утраты или ущерба приобретаемой и передаваемой в залог кредитору недвижимости.
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