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Ограничительные меры ударят по МФО, но не по всем

Сегодня в 11:13 Банки и кредитование 0 119 Иван Тихонов
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Аналитики потрала Zaim.com провели опрос среди микрофинансовых организаций о том, как компании справляются с ограничительными мерами. Как показали результаты исследования, 84% небольших компаний испытывают трудности в той или иной степени. 61% респондентов заявили, что резервы пока имеются, но их хватит ненадолго, 17% - что резервы заканчиваются, а 6% признались, что средства закончились.

Тем временем, крупные компании заявили, что их резервов хватит надолго, пишет «Ъ». Спрос на займы достаточный и с началом пандемии он только увеличился, говорят участники рынка. Впрочем, 38% компаний зафиксировали сильный спад спроса на займы, 19% опрошенных – незначительный, у 13% игроков спрос не изменился, а у 6% - спрос вырос. 92% МФО с оптимизмом смотрят в будущее: по их прогнозам, после снятия карантина спрос на займы вырастет.

59% МФО, участвовавших в опросах, сообщили, что в период карантина заемщики стали чаще допускать просрочку по платежам.

Ввиду ограничительных мер, пережить кризис смогут не все профучастники, рассказали опрошенные порталом Zaim.com эксперты. Так, в текущем году рынок может сократиться минимум на 15%, а основными «жертвами» станут небольшие компании.
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