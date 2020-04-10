Ограничительные меры ударят по МФО, но не по всем

Аналитики потрала Zaim.com провели опрос среди микрофинансовых организаций о том, как компании справляются с ограничительными мерами. Как показали результаты исследования, 84% небольших компаний испытывают трудности в той или иной степени. 61% респондентов заявили, что резервы пока имеются, но их хватит ненадолго, 17% - что резервы заканчиваются, а 6% признались, что средства закончились.



Тем временем, крупные компании заявили, что их резервов хватит надолго, пишет «Ъ». Спрос на займы достаточный и с началом пандемии он только увеличился, говорят участники рынка. Впрочем, 38% компаний зафиксировали сильный спад спроса на займы, 19% опрошенных – незначительный, у 13% игроков спрос не изменился, а у 6% - спрос вырос. 92% МФО с оптимизмом смотрят в будущее: по их прогнозам, после снятия карантина спрос на займы вырастет.



59% МФО, участвовавших в опросах, сообщили, что в период карантина заемщики стали чаще допускать просрочку по платежам.



Ввиду ограничительных мер, пережить кризис смогут не все профучастники, рассказали опрошенные порталом Zaim.com эксперты. Так, в текущем году рынок может сократиться минимум на 15%, а основными «жертвами» станут небольшие компании.