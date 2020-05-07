НАПКА и банкиры рапортуют об ухудшении платежной дисциплины граждан

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщают о росте доли заемщиков, которые отказываются выполнять кредитные обязательства по причине финансовых трудностей. Так, в апреле их доля увеличилась на 10% - до 60%. При этом 30% из неплатежеспособных объясняют невозможность возврата долгов потерей работы, а еще 40% связывают финансовые трудности с падением доходов.



Банкиры подтверждают ухудшение платежной дисциплины заемщиков. В Сбербанке указывают на то, что заемщики отказываются платить в основном из-за потери работы или сокращения доходов, пишет РБК. В ВТБ подсчитали, что доля должников, ссылающихся на потерю работы в период самоизоляции, увеличилась на 20-50% по сравнению с предыдущими месяцами. Профучастники добавляют, что сложности с погашением кредитных обязательств стали испытывать и лояльные клиенты, столкнувшиеся с падением доходов или потерей работы в марте-апреле.



Для разрешения ситуации банки готовы предложить заемщикам кредитные каникулы по 106-ФЗ, которые дают возможность физлицам получить временную отсрочку по исполнению платежных обязательств, если они столкнулись с длительным больничным, потерей работы или снижением дохода более чем на 30%. Вдобавок, есть возможность получения ипотечных каникул по 76-ФЗ для заемщиков, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. Заемщики могут воспользоваться и программами кредитных организаций, которые могут предусматривать как отсрочку платежей, так и реструктуризацию.



Впрочем, в НАПКА сообщают, что коллекторские агентства пока не наблюдают всплеска обращений граждан за кредитными каникулами или другими формами послаблений.