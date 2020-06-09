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Коллекторы намерены самостоятельно урегулировать ситуацию с жалобами граждан на них

Сегодня в 17:06 Банки и кредитование 0 121 Иван Тихонов
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) направила письмо в Минюст и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с предложением об урегулировании конфликтных ситуаций с гражданами. Речь идет о самостоятельном разрешении ситуаций, если жалобы не связаны с угрозами здоровью и жизни.

Профучастники предлагают ФССП передавать им поступившие на них жалобы. Если должник отзовет свою жалобу и не будет подавать ее заново в течение 30 дней, то такие споры будут считаться исчерпанными, пишет РБК. В случае самостоятельного урегулирования конфликта взыскатели считают рациональным не накладывать на них санкции, включая запрет на ведение коллекторской деятельности.

Согласно данным НАПКА, на конец 2019 года в РФ были просрочены 14 млн кредитов. По оценке Росстата, общая сумма просрочки достигла 750 млрд рублей. На начало 2019 года просроченных кредитов насчитывалось 12.5 млн, в 2018 – 10.5 млн, а долговая нагрузка россиян, по оценкам аналитиков, достигла максимума с 2012 года.
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