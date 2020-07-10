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Новый рекорд Центробанка: ключевая ставка снижена до 4,25 % годовых

Сегодня в 17:07 Банки и кредитование 0 86 Карина Мелова
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В пятницу, 24 июля, состоялось заседание совета директоров Центробанка, посвященное вопросу определения уровня ключевой ставки. В результате данной встречи было принято решение снизить процентную ставку с 4,5 % до исторически низкого показателя – 4,25 % годовых (то есть на 25 б. п.).

В частности, в своем информационном сообщении для прессы регулятор заявляет: «Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным».

Согласно ожиданиям Центрального банка Российской Федерации, если принять во внимание реализуемую денежно-кредитный политический курс, уровень инфляции в годовом исчислении в текущем году достигнет отметки в 3,7–4,2 %, в следующем – 3,5–4 % и после этого будет стремиться к четырем процентам (ист.: Российская Газета).

В случае соответствия обстановки основному плану регулятор рассмотрит возможность дополнительного снижения ключевой ставки на очередном заседании по данному вопросу, которое назначено на 18 сентября 2020 г.
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