Новый рекорд Центробанка: ключевая ставка снижена до 4,25 % годовых

В пятницу, 24 июля, состоялось заседание совета директоров Центробанка, посвященное вопросу определения уровня ключевой ставки. В результате данной встречи было принято решение снизить процентную ставку с 4,5 % до исторически низкого показателя – 4,25 % годовых (то есть на 25 б. п.).



В частности, в своем информационном сообщении для прессы регулятор заявляет: «Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным».



Согласно ожиданиям Центрального банка Российской Федерации, если принять во внимание реализуемую денежно-кредитный политический курс, уровень инфляции в годовом исчислении в текущем году достигнет отметки в 3,7–4,2 %, в следующем – 3,5–4 % и после этого будет стремиться к четырем процентам (ист.: Российская Газета).



В случае соответствия обстановки основному плану регулятор рассмотрит возможность дополнительного снижения ключевой ставки на очередном заседании по данному вопросу, которое назначено на 18 сентября 2020 г.