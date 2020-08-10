В РФ впервые в истории приняли криптовалюту в качестве залога

17 августа текущего года на российском финансовом рынке состоялось историческое событие: банк выдал кредит под залог криптовалюты. Как сообщает Экспобанк, кредит был выдан предпринимателю через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves.
В Экспобанке отмечают, что проведенная сделка носит прецедентный характер как для банковского, так и для юридического сообществ, передают РИА Новости.
Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
По Вашему мнению, как скоро выдача кредитов под залог криптоактивов станет массовой? Какие существуют риски данной процедуры?
В целом по ситуации могу сказать, что структурирование подобной сделки в условиях отсутствия надежной правовой базы – это действительно высший пилотаж юридического мастерства.
Коллеги, сделавшие это возможным – Михаил Успенский, Александр Журавлев и все, кто приложил к этому прецеденту руку, подлинные энтузиасты криптовалютного мира, продемонстрировавшие удивительное упорство и профессионализм и заслуживающие наивысших похвал. Мой им искренний респект!
Отвечая на вопрос о том, почему токены в состоявшейся сделке отнесены к категории «иного имущества», следует обратиться к ст. 128 ГК РФ, где цифровые права прямо названы «иным имуществом». А поскольку ЦФА являются разновидностью цифровых прав – в силу прямого указания закона они тоже считаются «иным имущество». Тут, наверное, нужно пояснить, что «иное имущество» - это вполне полноценный объект гражданско-правового регулирования, к которому помимо цифровых прав отнесены, например, безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги. Никаких принципиальных ограничений или «врожденных недостатков» у такого вида объектов нет, они вполне оборотоспособны и подчиняются правилам ГК РФ и специальных законов.
В силу вышесказанного, на практике обсуждаемая сделка будет реализовываться точно так же, как и любая другая ссуда, обеспеченная залогом. Если, например, должник перестанет исполнять свои обязательства, кредитор сможет обратить взыскание на заложенные токены.
Использованный в сделке механизм условного депонирования (эскроу) обеспечит сохранность заложенных токенов на время действия договора, т.к. пока должник не исполнит свои обязательства, токены будут храниться у нотариуса.
Что касается ситуации с обесцениванием заложенных токенов, по общему правилу в силу статьи 340 ГК РФ изменение рыночной стоимости предмета залога после заключения договора залога не является основанием для изменения или прекращения залога. Иные правила могут быть установлены договором. Думаю, залог токенов – это как раз та ситуация, в которой оправдано установление иных правил на случай существенного снижения их рыночной стоимости в силу высокой волатильности цифровых финансовых активов. Например, закрепить на этот случай право кредитора требовать предоставления дополнительного обеспечения по договору или право досрочного требования возврата всей суммы кредита.
В силу той же высокой волатильности цифровых финансовых активов можно предположить, что такие сделки вряд ли получат широкое распространение. Высокий риск снижения стоимости цифровых финансовых активов точно не понравится потенциальным залогодержателям. Тем более, что после вступления в силу закона о ЦФА, нужно будет соблюдать еще и все правила, установленные этим законом. Думаю, банкам будет проще отказать в выдаче кредита, чем брать на себя эти дополнительные риски.
По Вашему мнению, как скоро выдача кредитов под залог криптоактивов станет массовой? Какие существуют риски данной процедуры?
Массовость использования кредитов с интеграцией криптовалют, по нашему мнению, будет зависеть от двух факторов: законодательное регулирование такой деятельности и открытие доступа к рынку цифровых активов массовому потребителю.
На текущий момент законодательство достаточно дружелюбно к криптовалютам: в конце июля 2020 был подписан закон, который позволяет проводить сделки с цифровыми активами и использовать их в качестве залога. Более того, согласно закону выпускать цифровые финансовые активы в России смогут ИП и юрлица, что потенциально создает широкие возможности для развития корпоративного кредитования малого и среднего бизнеса с использованием криптовалютных инструментов. То что мы видим сейчас на отдельном примере - первые, пилотные шаги в использовании криптовалют финансовыми организациями.
Скорее всего, распространение практики сращивания фиатных денег и цифровых активов будет на первом этапе происходить в плоскости корпоративных финансов, так как эта сфера больше поддается регулированию и контролю. Затем, уже на втором этапе, эту практику с учетом выявленных проблемных точек перенесут на потребительское кредитование, скорее всего с VIP-клиентами.
Предпосылки массового распространения услуги в потребительском секторе мы тоже видим, так как приобрести криптовалюту и задекларировать ее в качестве имущества по закону можно и физлицам, а затем никто не мешает использовать криптовалюту в качестве обеспечения по ссуде. Причём именно в потребительском секторе акторами могут выступать не только банки, но и другие юридические лица, стартапы, которые внедрят механизм криптовалютного залога для получения фиатных денег. В этой сфере есть большой неудовлетворенный спрос, так как есть много клиентов, которые за последние несколько лет уже достаточно познакомились с криптовалютами, хотят пользоваться услугами кредитования, но по разными причинам не хотят или не могут пользоваться услугами банков.
В мировой практике в качестве залога для кредита могут быть использованы различные финансовые активы, такие как облигации, акции, поэтому криптовалюта будет вполне органично находиться среди традиционных финансовых инструментов. Главным условием для того чтобы кредитор принял её в качестве обеспечительной меры является ценовая стабильность и ликвидность. И уже после того как схема будет отработана, банки перейдут к массовому использованию криптовалютных инструментов для выдачи кредитов. Мы считаем, что на реализацию всех этих этапов уйдет около 3-5 лет.
Если говорить о рисках, то основным риском для банковского сектора является новизна криптовалютных инструментов. Пока нет понимания, как оценивать их ликвидность и стабильность. Несмотря на высокую волатильность цифровых активов, в долгосрочной перспективе они стабильны и не менее надежны, чем традиционные финансовые инструменты. К примеру, в этом году после мартовского падения финансовых рынков, криптовалюты восстановили потери гораздо быстрее других активов, что может поставить их на одном уровне с драгоценными металлами. Как будут адаптированы методы оценки рисков к новым реалиям - это вопрос уже к регулирующим органам. В целом же риски, которые возьмут на себя финансовые структуры не отличаются от тех, которые банки несут и сейчас, используя традиционные финансовые инструменты в качестве залога по кредиту.