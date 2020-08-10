В РФ впервые в истории приняли криптовалюту в качестве залога

17 августа текущего года на российском финансовом рынке состоялось историческое событие: банк выдал кредит под залог криптовалюты. Как сообщает Экспобанк, кредит был выдан предпринимателю через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves.



В Экспобанке отмечают, что проведенная сделка носит прецедентный характер как для банковского, так и для юридического сообществ, передают РИА Новости.



Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.