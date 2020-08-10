Образовательные кредиты станут доступнее для россиян

В ходе оперативного совещания с заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выдаче образовательных кредитов в РФ под 3% годовых. Согласно анонсированным нововведениям, льготный период кредитования после окончания учебы будет увеличен с 3-х до 9-ти месяцев, а срок погашения ссуды будет увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.



«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — заявил глава правительства.



Паче того, как подчеркнул г-н Мишустин, процентная ставка в 3% будет распространяться на образовательные кредиты, которые были выданы студентам до вступления постановления правительства в силу. Для этого студентам необходимо подать заявления в кредитную организацию.