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Образовательные кредиты станут доступнее для россиян

24 августа в 16:01 Банки и кредитование 0 195 Иван Тихонов
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В ходе оперативного совещания с заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выдаче образовательных кредитов в РФ под 3% годовых. Согласно анонсированным нововведениям, льготный период кредитования после окончания учебы будет увеличен с 3-х до 9-ти месяцев, а срок погашения ссуды будет увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — заявил глава правительства.

Паче того, как подчеркнул г-н Мишустин, процентная ставка в 3% будет распространяться на образовательные кредиты, которые были выданы студентам до вступления постановления правительства в силу. Для этого студентам необходимо подать заявления в кредитную организацию.
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